Investito sul cavalcavia autostradale, pedone gravissimo

Versa in condizioni gravissime l’uomo dominicano di 27 anni che, intorno alle 22, è stato investito da un camion in transito lungo la strada Provinciale 412 della Valtidone. È accaduto a Castel San Giovanni proprio sul cavalcavia sopra all’autostrada: ancora da capire la dinamica e soprattutto il motivo per cui il pedone si trovava in quel punto dove l’oscurità ha probabilmente impedito all’autista del mezzo pesante di avvedersi della presenza dell’uomo. Sul posto, oltre alla polizia stradale, anche gli uomini del 118 di Castel San Giovanni e di Piacenza.

