Sicurezza, a Castel San Giovanni in arrivo forze dell’ordine aggiuntive

Sono in arrivo forze dell’ordine aggiuntive per Castel San Giovanni. Durante la recente riunione del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza il sindaco Lucia Fontana, alla luce della grave rapina ai due pensionati di sabato scorso, ha chiesto una maggiore presenza delle forze dell’ordine. Dovrebbero arrivare rinforzi di polizia e carabinieri, anche per la locale stazione dell’Arma che da novembre potrebbe ottenere qualche elemento aggiuntivo.

L’articolo su Libertà