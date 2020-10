Ambulanti fieristi al palo da febbraio: “Toglieteci almeno le tasse del 2020”

Da una media di sessanta fiere in un anno alle pochissime del 2020. Gli ambulanti fieristi si sentono dimenticati dal governo. “Sentiamo spesso parlare di bar e parrucchieri ma la nostra categoria non viene mai citata eppure noi siamo praticamente fermi da febbraio – spiega Mario Zaffignani, titolare di uno stand fieristico . Dopo il lockdown è stata affidata ai sindaci la decisione relativa alle fiere e pochi hanno scelto di confermare gli eventi tradizionali”. Gli aiuti economici sono fermi ai bonus di marzo e aprile. “Da allora non abbiamo più ricevuto nulla ma dobbiamo pagare le tasse. Chi può attinge ai risparmi, chi non può potete immaginare in che situazione si trova non potendo lavorare. Chiediamo almeno che ci tolgano le tasse di quest’anno e di essere considerati perché di noi non si parla mai”. Un gruppo di ambulanti fieristi lunedì prossimo porterà la protesta nella Capitale.

