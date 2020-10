Assembrati e senza mascherine: sanzionati sette giovani in provincia

Sono stati intensificati nella provincia di Piacenza, come disposto dal prefetto nell’ultima riunione del Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, i controlli sul territorio per verificare il rispetto della normativa anti-Covid19.

Numerosi sono stati notati e controllati in questi luoghi, sette giovani tra i 16 e i 20 anni, sono stati sanzionati perché non rispettavano le disposizioni governative in materia di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.

Due, erano in piazza delle Fornaci a Ponte dell’Olio, in compagnia di altri tre coetanei, senza il previsto uso della mascherina chirurgica o di altro idoneo dispositivo di protezione. Cinque, invece, erano in centro a Pontenure, oltre che senza dispositivo di protezione, erano assembrati senza rispettare le regole del distanziamento sociale.

