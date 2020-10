Azienda Trs di Caorso: nube gialla da una cisterna, vigili del fuoco sul posto

Una nube gialla proveniente da una cisterna della ditta Trs di Caorso si è levata in cielo oggi, 24 ottobre, intorno alle 14 e subito è scattato l’allarme. C’è preoccupazione in quanto l’azienda della Bassa si occupa di stoccaggio di rifiuti industriali e di bonifiche ambientali e già nel 2018 era stata vittima di un vasto incendio, che per Arpae “non aveva provocato alcun danno ambientale”. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che stanno verificando la natura dell’incidente.

