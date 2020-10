Batte la testa dopo essere caduto da una scala: operaio in condizioni serie

Cade da una scala e compie un volo di alcuni metri, battendo la testa al suolo. Un infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina, sabato 24 ottobre, in una ditta di Vigolzone in località Borgallo. Un giovane operaio, intento a lavorare su una scala, avrebbe perso l’equilibrio cadendo a terra e rimediando serie ferite. I colleghi hanno subito allertato i soccorsi: sul posto è giunta un’ambulanza della Pubblica assistenza Sant’Agata di Rivergaro e i carabinieri di San Giorgio. Il ragazzo non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

