Centri commerciali chiusi in Lombardia, si teme una “invasione lodigiana”

Tra i piacentini serpeggia il timore che con la chiusura dei centri commerciali non essenziali in Lombardia, tra oggi e domani tanti “cugini” lodigiani possano riversarsi nei nostri negozi e ipermercati approfittando delle minori restrizioni ad oggi vigenti in Emilia Romagna.

Il sindaco Patrizia Barbieri, che torna a denunciare questa politica a due velocità in territori limitrofi, in questo caso separati solo da un ponte, e storicamente in simbiosi. “Noi ci stiamo attrezzando con maggiori controlli ma non si può pensare di andare avanti con provvedimenti disomogenei – osserva la prima cittadina e presidente della Provincia -. Sto sollecitando anche la Regione, ma il Governo deve avere il coraggio di prendere decisioni”.

“È adesso il momento di stroncare la crescita dei positivi e del contagio con azioni mirate. Per la mia modesta esperienza tra una settimana potrebbe essere troppo tardi per fermare l’ondata”.

I SERVIZI COMPLETI SU LIBERTÀ IN EDICOLA