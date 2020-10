Scontro frontale, muore un uomo. Grave la moglie e un altro automobilista

Scontro frontale tra due auto oggi, 24 ottobre, intorno alle 14 sulla strada provinciale tra Castell’Arquato e Lugagnano. Tragico il bilancio: un uomo di 63 anni ha perso la vita e altre due persone sono rimaste ferite in modo grave. Ancora da accertare le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso da Parma. A scontrarsi una Fiat Panda, su cui viaggiavano marito e moglie, e una Golf. A perdere la vita l’uomo sulla Panda, mentre la moglie, di 62 anni, è stata trasportata in eliambulanza a Parma dove è stato portato anche il conducente della Golf in condizioni gravissime. Per i rilievi di legge sono intervenuti i carabinieri di Castell’Arquato e Lugagnano.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà