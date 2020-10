Lupo investito soccorso dagli automobilisti sulla tangenziale. IL VIDEO

Solo, lontano dal suo branco, ferito, spaventato, ma non aggressivo. Si è lasciato persino accarezzare. Parliamo di un lupo (e un esperto veterinario ha confermato che si tratta di questa specie) investito venerdì sera sulla tangenziale di Fiorenzuola verso Alseno. Chi lo ha investito non si è fermato, ma in compenso altri automobilisti sono scesi dalla vettura e lo hanno soccorso, in attesa che arrivassero carabinieri e veterinario.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTÀ IN EDICOLA