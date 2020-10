Oggi a Piacenza la domenica ecologica. Stop ai veicoli più inquinanti

Domenica 25 ottobre, secondo appuntamento della stagione con la giornata ecologica che, nell’ambito del “Piano aria integrato regionale”, riproporrà a Piacenza le limitazioni al traffico già in vigore dal lunedì al venerdì, sempre dalle 8.30 alle 18.30. Sarà quindi vietata la circolazione agli autoveicoli e ai mezzi commerciali a benzina pre Euro ed Euro 1, alle categorie diesel sino alla Euro 3 compresa, ai ciclomotori e motocicli a due tempi pre Euro. Le stesse restrizioni saranno in vigore il 15 e 29 novembre. Tutti i dettagli relativi ai provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, le deroghe per i mezzi a ridotto impatto ambientale o funzioni di servizio e le vie sempre percorribili, sono consultabili sul sito www.comune.piacenza.it, con evidenza in home page.

