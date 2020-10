Aumentati i controlli anticovid sulle persone, +14% rispetto a settembre

L’andamento epidemiologico e la verifica delle misure messe in campo, anche alla luce delle nuove normative dettate dal DPCM del 24 ottobre scorso, sono state uno degli argomenti della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza che si è tenuto in Prefettura con la partecipazione del Direttore Sanitario Ausl, del Dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale e dei Sindaci dei Comuni di Fiorenzuola d’Arda e di Castel San Giovanni, sedi di Distretto socio Sanitario oltre al Comune di Piacenza

Il comitato ha confermato il modello operativo sperimentato nelle scorse settimane e negli ultimi weekend, che ha portato al controllo di 1536 persone con un incremento del 14% rispetto al precedente mese di settembre.

Dal 3 giugno, inizio della terza fase, sono state controllate 25.184 persone 2313 attività commerciali, sono state sanzionate155 persone e 6 titolari di esercizi commerciali, e denunciate9 persone.

In ragione anche delle limitazioni orarie disposte con il dpcm del 24 ottobre, sono state ampliate le aree del Capoluogo e le fasce orarie da monitorare nell’ambito dei servizi di controllo del territorio sia ordinari che straordinari, soprattutto nei fine settimana, anche in ottica anti assembramento.

Proseguono i controlli in azienda da parte del gruppo di lavoro, dell’ITL , dell’Arma dei carabineri: ad oggi sono stati effettuati complessivamente 68 controlli.

