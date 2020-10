Coronavirus non molla: oltre 120 contagi in un giorno

Sono 121 i nuovi contagi registrati il 26 ottobre nella provincia di Piacenza. Ventidue i sintomatici. Il Coronavirus non molla portando il totale dei casi accertati, dall’inizio dell’epidemia, a 6.374. In regione ci sono stati tre decessi: uno in provincia di Parma (una donna di 95 anni), due in provincia di Modena (due uomini, di 78 e 84 anni). Dall’inizio della pandemia, in Emilia-Romagna i decessi sono stati complessivamente 4.564, di cui 1.001 solo sul nostro territorio. I pazienti in terapia intensiva sono aumentati di uno, passando da sei a sette.

Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 47.877 casi di positività, 1.146 in più rispetto al giorno precedente. La provincia con più contagi è quella di Bologna (267), a seguire Reggio Emilia e Modena (entrambe con 151 nuovi casi), Piacenza (121), Parma (105), Rimini (106) e Ravenna (87). Poi la provincia di Ferrara (58), quindi Forlì (43), Cesena (38) e il circondario imolese (19).