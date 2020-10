Nel Piacentino altri 102 contagi. Otto ricoverati in Terapia intensiva

I nuovi contagi da Covid riscontrati nel Piacentino, nella giornata di ieri 27 ottobre, sono stati 102, di cui 12 sintomatici. Per 42 nuovi positivi l’indagine epidemiologica è ancora in corso. Dall’inizio dell’allerta, i casi di positività totali hanno raggiunto quota 6.476. Sempre a livello locale, le persone ricoverate in Terapia intensiva sono otto (una in più rispetto a ieri). Il bollettino non riporta nuovi decessi nel Piacentino. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 42,4 anni.

