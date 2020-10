Stalking al prof, revocati i domiciliari per la studentessa 18enne

Sono stati revocati dal gip del tribunale di Piacenza gli arresti domiciliari per la studentessa 18enne indagata per stalking nei confronti di un suo insegnante di scuola.

Le dichiarazioni rese davanti al giudice, in cui avrebbe specificato i dettagli della relazione sentimentale con il 50enne sposato, hanno convinto il giudice ad attenuare la misura cautelare con un divieto di avvicinamento.

