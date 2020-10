Olio della Val Tidone, annata record: 1.500 litri di extravergine biologico

È un’annata da record per l’olio della Val Tidone. Dalle oltre diecimila piantine disseminate in tutta l’alta valle sono stati ricavati circa mille e cinquecento litri di olio certificato extravergine biologico che entro la metà di dicembre verrà imbottigliato per poi essere distribuito con il logo della Val Tidone.

