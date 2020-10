Oltre 600 contagiati negli ultimi 5 giorni, ma solo 10 ricoveri in Terapia intensiva

Il salto in alto dei contagi delle ultime settimane, in realtà per il nostro territorio significa un balzo indietro di sette mesi. Solo a marzo, infatti, si erano registrati numeri così altri per tanti giorni consecutivi. Dall’inizio di questa settimana i nuovi casi scoperti a Piacenza e provincia sono stati 314: 121 lunedì, 102 martedì e 91 mercoledì. Se si sommano ai 120 di domenica e ai 173 di sabato, il totale arriva a 607 nuovi contagi nei soli ultimi 5 giorni.

Numeri che avevamo già conosciuto solo nel momento di esplosione della pandemia.

Fortunatamente sono molto differenti i dati ospedalieri: è vero che al Pronto soccorso sono notevolmente aumentati gli accessi per Coronavirus e che i ricoverati sono ormai un centinaio, ma i pazienti in Terapia intensiva per il momento si limitano a dieci.