Danneggia la biglietteria della stazione, indagini in corso

I carabinieri della stazione di Sarmato stanno svolgendo alcuni accertamenti per cercare di risalire all’autore del danneggiamento della vetrata della biglietteria della stazione ferroviaria.

Poco dopo mezzogiorno, di ieri, 29 ottobre, infatti, i militari sono intervenuti presso la stazione ferroviaria di Sarmato. Dalla Polfer di Bologna era stato segnalato che uno straniero non era stato fatto salire su un convoglio perché era sprovvisto del biglietto. Per questo, l’uomo, preso dall’ira ha iniziato a tirare sassi contro la vetrata della biglietteria danneggiandola.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà