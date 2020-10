Rubano in un appartamento grazie alle chiavi lasciate sull’auto

Marito e moglie si recano in un centro commerciale cittadino per una piccola spesa e i ladri ne approfittano per rubare le chiavi, momentaneamente lasciate sull’auto nel parcheggio. I soliti ignoti hanno poi prelevato anche il libretto della vettura, su cui vi era l’indirizzo di casa. I malfattori, in possesso di chiavi e indirizzo, si sono precipitati nella via indicata e, aperta la porta, hanno messo a soqquadro la camera da letto impossessandosi di alcuni monili per un valore di qualche centinaio di euro. E’ accaduto mercoledì pomeriggio. Sul fatto indaga la polizia.

