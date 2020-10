Casa, con la pandemia mercato in crescita. I dati dell’Osservatorio immobiliare

Un mercato della casa in leggera crescita grazie anche, va ammesso, alla pandemia da Coronavirus che ha cambiato le abitudini, rendendo più stanziale e più smart la vita di molti. Lo si evince dalla presentazione dell’edizione 2019 dell’Osservatorio immobiliare edito dal collegio di Piacenza della Federazione italiana agenti immobiliari professionali (Fiaip). Presentazione andata in scena ieri pomeriggio nello spazio di Sant’Agostino e trasmessa in streaming sul profilo Facebook di Libertà. Osservatorio che si presenta come “un buon libro di bordo con dati i sintesi chiari e puntuali” sottolinea Fabrizio Floriani, presidente della Fiaip di Piacenza.

