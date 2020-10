Giovane investito e ucciso: identificato e denunciato l’uomo che lo avrebbe travolto

E’ stato denunciato a piede libero per omicidio stradale e omissione di soccorso il guidatore del furgone di colore bianco che ieri mattina ha investito e ucciso lungo la provinciale che collega San Giorgio a Carpaneto il 28enne di Cadeo Andrea Ziotti, senza poi fermarsi a prestare soccorso. Si tratta di un operaio 52enne italiano di Carpaneto, che questa mattina ha contattato spontaneamente i carabinieri di Carpaneto. L’uomo ha spiegato che, mentre passava in quel tratto, ha sentito un botto e si è fermato per controllare, ma non ha visto alcuna traccia di un urto sul furgone. Ieri sera, vista l’eco della notizia, ha ipotizzato di poter essere stato stato coinvolto e ha deciso di farsi avanti.

Accertamenti saranno effettuati sul furgone, così come dovrà essere chiarita la posizione dell’automobilista che seguiva proprio il camioncino.

I carabinieri del Nucleo radiomobile di Piacenza, con l’aiuto della polizia dell’Unione Valnure Valchero, avevano iniziato ad analizzare i filmati di tutte le telecamere che puntano sulle strade della zona.

