Lezioni online “trasversali” al Mattei: 75% di alunni a casa in tutte le classi

E’ con un taglio orizzontale alle presenze in aula che l’Istituto Mattei di Fiorenzuola ha deciso di mettere in atto le direttive del Governo e della Regione in merito alla didattica online. Significa che da oggi, venerdì 30 ottobre, tutte le classi sono coinvolte e che solo il 25% di studenti di ogni classe è presente, mentre il restante 75% segue le lezioni da casa. Una modalità condivisa dal consiglio di istituto che si è tenuto nei giorni scorsi e che andrà avanti – salvo nuove disposizioni – fino al 24 novembre.

“I ragazzi diversamente abili seguono le lezioni in presenza, salvo preferenze differenti – spiega la preside Rita Montesissa -, secondo quanto richiesto dal presidente della Regione Stefano Bonaccini”.