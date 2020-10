Malore improvviso, muore Maurizio Magnani, per tanti anni primario a Cremona

E’ improvvisamente mancato il professor Maurizio Magnani, classe 1951, piacentino, a lungo primario di Otorinolaringoiatria presso l’ospedale Maggiore di Cremona.

Magnani, in pensione da un anno, continuava a svolgere la professione di medico presso la clinica delle Figlie di San Camillo, dove nella mattinata di venerdì 30 ottobre ha accusato un malore. Inutili i soccorsi dei colleghi e del personale del 118 che lo ha portato all’ospedale.

Colpito da un tumore alla laringe era stato sottoposto ad intervento di laringectomia totale nel 1973. Da lì la scelta di intraprendere la carriera medita, proprio in Otorinolaringoiatria. Una carriera che lo ha portato a ricoprire la carica di primario per molti anni.