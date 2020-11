Anche il presidente della Regione Stefano Bonaccini positivo al Covid-19

Il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini è risultato positivo al test Covid-19. Lo ha reso noto l’ufficio stampa dello stesso governatore. Bonaccini risulta asintomatico e si trova “ora in isolamento domiciliare da dove porterà avanti regolarmente l’attività di governo regionale nei prossimi giorni”. Il test è stato effettuato nella mattinata di oggi in via precauzionale in vista di appuntamenti istituzionali già in agenda

