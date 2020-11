Incremento degli infetti ancora a tre cifre, positivi il 14,6% dei tamponi effettuati

Il solo dato confortante, se così si può definire, riguarda la stabilità del numero di ricoverati nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Piacenza. Sono sette, esattamente come il giorno prima. Si tratta dei numeri snocciolati, come quotidianamente accade ormai da mesi, dal servizio regionale in materia di Covid-19.

Prosegue però incessante l’incremento dei positivi, con aumenti a tre cifre e, soprattutto, l’inesorabile ritorno dei decessi. Due vittime, di 89 e 73 anni, e 116 nuovi contagiati: questo il quadro emerso ieri, domenica 1° novembre, con il nostro territorio che vede salire a quota 7.216 le persone entrate a contatto con il virus nel corso di questi mesi terribili. Sono invece, ufficialmente, 1.007, le vittime mietute dal Covid.

Ieri, sui 116 positivi, sono risultate essere 38 e persone che accusavano sintomi. In regione, la percentuale di nuovi positivi sul numero di tamponi effettuati è del 14,6%.

