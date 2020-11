Spazio 2, progetto di restyling: nuovo ingresso per l’impianto dell’acqua

Restyling per Spazio 2 in via XXIV Maggio. Il centro d’aggregazione giovanile di Piacenza – chiuso da diversi mesi in seguito all’assenza di un gestore – sarà riqualificato. L’amministrazione comunale ha infatti approvato un progetto tecnico da 52mila euro: “Il cantiere partirà nelle prossime settimane”, comunica l’assessore Luca Zandonella.

L’intervento principale consiste nella realizzazione di un nuovo ingresso all’area di via XXIV Maggio, riservato agli utenti del distributore dell’acqua pubblica di Iren. “Fino ad oggi, a causa della presenza di un’unica entrata – spiega Zandonella – c’era disordine tra le persone che accedevano a Spazio 2 e quelle che si recavano a riempire le bottiglie. Così i due servizi saranno ben distinti”.

Il progetto di restyling, inoltre, prevede la riverniciatura di tutta la recinzione di Spazio 2, la riqualificazione del piazzale sterrato, il rifacimento degli intonaci del muretto e altri lavori di manutenzione straordinaria.



NUOVO GESTORE – La Giunta Barbieri, nel frattempo, punta a concludere l’iter burocratico per affidare la gestione di Spazio 2 ad Asp, l’azienda per i servizi alla persona del Comune di Piacenza, e non più – come in passato – a soggetti esterni selezionati tramite bandi di gara. “In tal senso – chiarisce l’assessore Zandonella – lo statuto di Asp è stato modificato, ma si attende un ultimo ok dalla Regione Emilia Romagna. Un riscontro che aspettiamo da oltre due mesi…”.