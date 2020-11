A Piacenza il Covid continua a correre: un tampone su 10 è positivo. Altri 82 contagiati nelle scuole

A Piacenza e provincia un tampone su dieci rivela la positività al Covid.

E’ salito infatti al 9,7% il rapporto tra esami effettuati e nuove diagnosi, secondo i dati dell’Ausl relativi alla settimana scorsa, quando a fronte di 9.954 tamponi sono stati accertati 963 casi. La nostra provincia resta però fortunatamente ancora lontana dai numeri dei territorio in cui la pandemia sta colpendo più duramente, anche se questo indice nella settimana scorsa era all’8%, in quella 12-18 ottobre al 3,4%, in quella 7-13 settembre (quella prima dell’inizio delle scuole) era allo 0,7%.

In forte crescita anche coloro che sono in isolamento fiduciario in quanto positivi a Coronavirus (1.377, rispetto alle 742 della settimana precedente) e le persone in quarantena in quanto contatti stretti di un contagiato (2.565, contro 1.178 ).

Nella scorsa settimana si è anche registrato un incremento dei decessi: sono stati 6, con il totale delle vittime riconducibili a Piacenza salito a 1.008.

Capitolo scuola: nella settimana 26 ottobre-1 novembre sono stati trovati altri 75 studenti e 7 tra docenti e personale positivi, con il totale di casi accertati che sale così a 220 (di cui 198 alunni). Gli istituti piacentini interessati sono 77 (+8) e le classi 219 (+92). In altri due casi è stata documentata una trasmissione a scuola, complessivamente sono 22.

In totale, le persone in quarantena a seguito di casi che coinvolgono gli istituti scolastici sono 1.188 (1.166 studenti e 22 docenti/collaboratori), con una crescita settimanale di 139 unità.

LA SITUAZIONE COVID A PIACENZA E PROVINCIA