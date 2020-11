Festa delle Forze Armate, l’emergenza sanitaria non ferma la ricorrenza

L’emergenza sanitaria non ferma la ricorrenza del Giorno dell’Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate del 4 novembre, che ricorre nell’anniversario della fine della Grande Guerra. Quest’anno si svolgerà una cerimonia sobria, nel rispetto delle disposizioni per la tutela della salute, con la deposizione della corona di alloro al monumento ai Caduti in Piazzetta Mercanti, alla presenza del Prefetto di Piacenza, Daniela Lupo, del sindaco di Piacenza e presidente della Provincia, Patrizia Barbieri, del direttore del Polo Mantenimento Pesante Nord, Magg. Gen. Sergio Santamaria e del Coordinatore provinciale delle Associazioni combattentistiche e d’Arma, Gen. Raffaele Campus.

“Una occasione anche per ringraziare le donne e gli uomini che prestano servizio nelle Forze Armate e che in questo periodo così difficile per il Paese e per questo territorio, svolgono anche in attività di distribuzione di dispositivi di protezione, derrate alimentari e per la sanificazione di ambienti” – si legge in una nota della Prefettura.