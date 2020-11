Il “monumento al degrado” non esiste più: rimossa l’auto bruciata

Era lì dal 5 marzo 2019, da quando qualcuno – forse il solito piromane che ormai da mesi si aggira nel quartiere seminando il panico – l’aveva data alla fiamme. E’ rimasta per quasi due anni nello stesso identico punto, divenendo presto un simbolo delle problematiche del quartiere Farnesiana.

Questa mattina, martedì 4 novembre, l’auto carbonizzata e abbandonata che stazionava davanti all’ingresso dei garage di via Caduti sul Lavoro è stata caricata su un carro attrezzi e rimossa. “Finalmente” esultano alcuni residenti, che assieme all’associazione “Rete” – Case Popolari avevano installato una targa commemorativa in segno di protesta, giusto qualche giorno fa. Certo, la battaglia contro il degrado in cui versa da anni la zona del Peep è ancora lunga, ma la rimozione di uno dei suoi “monumenti” è un primo passo verso la riqualificazione della zona: questo l’augurio di chi vive nei dintorni.