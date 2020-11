Nuovo Dpcm firmato nella notte, Italia divisa in tre zone. Per tutti coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00

E’ arrivata nel corso della notte la firma sul nuovo Dpcm da parte del premier Giuseppe Conte. Un documento licenziato dopo alcuni giorni di concertazione con le Regioni e che, da domani, giovedì 5 novembre, entrerà in vigore fino al 3 dicembre.

La principale novità riguarda la suddivisione dell’Italia in tre zone: area ad alto rischio (zona rossa), area a rischio intermedio (zona arancione) e aree sicure (zona verde). Dunque si punta sulla modulazione dei provvedimenti sulla base dei numeri di ogni territorio: sarà l’indice Rt a stabilire in maniera preponderante la classificazione delle diverse zone che, ad oggi, non sono ancora state individuate.

Il condizionale è d’obbligo, ma stando alle prime informazioni l’Emilia Romagna e dunque Piacenza non ricadrebbe nelle zone rosse.

In ogni caso, per tutti, scatteranno provvedimenti più restrittivi rispetto al precedente Dpcm con l’introduzione del coprifuoco che vieterà la circolazione, con le consuete eccezioni previste per motivi professionali e di salute, dalle 22.00 alle 5.00 della mattina. Come noto da giorni, sarà introdotta la didattica a distanza per le scuole superiori al 100% delle ore di lezione. Sarà invece consentito l’accesso a parchi e giardini pubblici con la consueta raccomandazione di mantenere la distanza di sicurezza.