Trasporto pubblico, Antonio Nicolini è il nuovo presidente di Seta

È Antonio Nicolini il nuovo presidente di Seta, l’azienda emiliana del trasporto pubblico. La scelta è stata presa dal consiglio d’amministrazione dell’ente, che opera anche nel territorio piacentino. Nicolini ha maturato una significativa competenza professionale nel settore della mobilità, di cui si occupa da circa quarant’anni, prima nell’azienda provinciale del trasporto pubblico modenese e poi per Amo Spa.

“Sono consapevole – ha commentato il neopresidente di Seta – del momento di grande difficoltà che stanno vivendo il Paese e, soprattutto, il sistema del trasporto pubblico, un servizio essenziale per la collettività. La pandemia in corso e le norme sanitarie introdotte hanno evidenziato per questo settore diverse criticità, ne cito due in particolare: la riduzione della capienza dei mezzi ha evidenziato l’inadeguatezza dell’offerta, dovuta in larga parte a politiche decennali di restrizione, tagli e contenimenti delle risorse e di mancate rimodulazioni degli orari delle città, mentre la crescita tra la popolazione della percezione di insicurezza nell’utilizzo del trasporto pubblico sta progressivamente allontanando l’utenza. La flessione di utenza dovuta all’epidemia sta provocando anche rilevanti difficoltà finanziarie alle aziende, tuttavia, in questo eccezionale momento di difficoltà, le aziende come Seta stanno dimostrando grande senso di responsabilità”.