Nella nostra provincia durante il corprifuoco per spostarsi serve l’autocertificazione. Ecco il modulo

In base al nuovo decreto antiCovid firmato dal premier Giuseppe Conte, che entrerà in vigore venerdì 6 novembre, nella fascia oraria dalle 22 alle 5 in tutta Italia è previsto il “coprifuoco” e dunque sono consentiti spostamenti solo per ragioni di lavoro, salute o necessità comprovate con autocertificazione da consegnare in caso di controllo alle forze dell’ordine. Il ministero dell’Interno ha pubblicato l’autocertificazione necessaria per gli spostamenti.

L’Emilia Romagna e dunque la provincia di Piacenza, è in zona gialla, l’autocertificazione servirà solo per gli spostamenti tra le 22 e le 5.

Nella fascia arancione (Puglia e Sicilia), l’autocertificazione servirà anche nelle ore diurne per spostarsi dal proprio comune di residenza, solo per comprovate ragioni di salute, lavoro e necessità, mentre nelle zone rosse (Piemonte, Lombardia, Calabria e Valle d’Aosta) dove scatterà il lockdown, si potrà uscire di casa solo per le suddette ragioni.

SCARICA L’AUTOCERTIFICAZIONE