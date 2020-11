La segnalazione dei lettori: “Via Tramello come un autodromo”

Dopo un incidente stradale che si è verificato in via Tramello a Piacenza nei giorni scorsi, sono arrivate diverse segnalazioni alla nostra redazione. I lettori fanno sapere che nella strada alberata che collega via Campagna a piazzale di Porta Borghetto, le auto sono solite sfrecciare “come in un autodromo”. Altri sottolineano che soprattutto la sera i veicoli viaggiano a folle velocità, qualcuno propone l’installazione di un autovelox.

Dopo anni di parcheggio selvaggio, in via Tramello, sul lato destro della carreggiata scendendo verso piazzale di Porta Borghetto sono stati creati dei posti auto per rendere più sicuro il transito dei veicoli.

