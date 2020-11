Piacenza: oltre 400mila euro per valorizzare il centro storico

Oltre 400mila euro alla provincia di Piacenza per progetti legati a promozione, marketing e riqualificazione delle aree di commercio e mercato. Sono questi i temi al centro dei 36 progetti che hanno partecipato, con esito positivo, al bando previsto dalla legge regionale ‘Interventi nel settore del commercio per la valorizzazione e la qualificazione delle imprese minori della rete distributiva sul triennio 2020-2022″.

Un progetto che incentiva la spesa in città, in centri storici più vivi e belli, con adeguati arredi urbani e aree dedicate al mercato e al commercio più funzionali e attrattive in tutto il territorio regionale. Sono stati approvati, con delibera di giunta, i contributi complessivi che ammontano a 4 milioni euro, di cui 1 milione destinato ai progetti di promozione – marketing del territorio e attivazione di centri commerciali naturali e 3 milioni per azioni di valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e mercatali.

Le misure dei finanziamenti concessi, in base alle risorse disponibili, sono fissate al 72 % circa delle spese ammissibili per i progetti di promozione e marketing del territorio presentati dagli Enti locali e al 68 % circa delle spese, per un importo massimo di 200mila euro, per i progetti di valorizzazione e riqualificazione di aree commerciali e mercatali presentati dai Comuni.

“Questo bando rappresenta bene il nostro costante impegno per realizzare le proposte più interessanti dedicate alla promo-commercializzazione che arrivano dai Comuni dell’Emilia-Romagna- spiega l’assessore regionale al Turismo e Commercio, Andrea Corsini-, oltre a rappresentare perfettamente il quarto pilastro del nostro programma, che è quello delle opportunità.

CONTRIBUTI, DISTRIBUZIONE PER TERRITORI:

Sul triennio i contributi per progetti di promozione e marketing sono così suddivisi per provincia: circa 116mila euro vanno alla provincia di Bologna e altrettanti a quelle di Ferrara, Forlì-Cesena, Parma, Piacenza e Rimini; 107mila euro per i progetti della provincia di Modena, 105mila per quella di Ravenna e 94mila per Reggio Emilia.

Per quanto riguarda la valorizzazione la riqualificazione delle aree di commercio e mercato, 400mila euro vanno alle province di Bologna e di Ferrara, più di 370mila euro a Modena, 337mila a Reggio Emilia, 322mila a Forlì-Cesena, 309mila a Parma, 296mila a Ravenna, 294mila a Piacenza e più di 272mila a Rimini.