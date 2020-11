Carabinieri, 45 persone fermate nel coprifuoco: nessuna irregolarità

Nessun trasgressore del coprifuoco. Ieri sera (6 novembre) i carabinieri di Piacenza non hanno individuato irregolarità negli spostamenti dei cittadini durante il lockdown serale stabilito dal governo. Nove le pattuglie dell’Arma in strada dopo le 22, di cui quattro in servizio-Covid, anche nel territorio provinciale. Nel coprifuoco i militari hanno controllato 45 persone: nessuna di loro è risultata “fuori legge”. Sempre ieri sera, nelle ore precedenti all’entrata in vigore del lockdown, i carabinieri hanno verificato 13 esercizi commerciali per quanto riguarda il rispetto delle misure anti-Covid: anche in questo caso, non sono emerse irregolarità.

