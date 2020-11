Covid, oggi a Piacenza 234 nuovi contagi: mai così tanti. Altre due persone in Terapia intensiva

Oggi a Piacenza i nuovi contagi da Coronavirus sono 234. Si tratta di un triste record: mai nella nostra provincia erano stati trovati cosi tanti casi in un solo giorno.

Ma meno della metà di questi 234 positivi, ossia 111, risultano sintomatici, cioè con effetti della malattia.

Nel nostro territorio, purtroppo, crescono i ricoveri in Terapia intensiva: i pazienti ricoverati nel reparto sono dieci, due in più rispetto a ieri. A livello locale non ci sono nuovi decessi dovuti al Covid. Dall’inizio della pandemia le infezioni totali sono state 8.158, stando a quanto comunicato dal bollettino sanitario della Regione Emilia Romagna.

L’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA A PIACENZA:



L’ANDAMENTO DELLA PANDEMIA NELLE ULTIME SETTIMANE:



LA SITUAZIONE IN REGIONE

In Emilia-Romagna si sono registrati 69.049 casi di positività in più rispetto a ieri, su un totale di 20.218 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 9,9%. Prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei nuovi contagiati, sono 942 gli asintomatici individuati nell’ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 268 persone erano già in isolamento al momento dell’esecuzione del tampone e 362 sono state individuate nell’ambito di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 45,1 anni. Su 942 asintomatici, 283 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 62 attraverso i test per le categorie a rischio introdotti dalla Regione, 9 con gli screening sierologici, 11 tramite i test pre-ricovero. Per 577 casi è ancora in corso l’indagine epidemiologica. I tamponi effettuati sono stati 20.218, per un totale di 1.715.527. A questi si aggiungono anche 3.636 test sierologici. I casi attivi, cioè il numero di malati effettivi, a oggi sono 35.649 (1.920 in più di ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 33.738 (+1.859 rispetto a ieri), il 94,6% del totale dei casi attivi.

Purtroppo, in Emilia Romagna si registrano 29 nuovi decessi.

LA SITUAZIONE NELLE PROVINCE

Questi i casi di positività sul territorio dall’inizio dell’epidemia, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella i cui è stata fatta la diagnosi: a Piacenza 8.158 (+234 rispetto a ieri, di cui 111 sintomatici), 6.730 a Parma (+ 201, di cui 124 sintomatici), 10.689 a Reggio Emilia (+361, di cui 258 sintomatici),10.833 a Modena (+354, di 123 cui sintomatici), 13.688 a Bologna (+437, di cui 198 sintomatici), 1.344 casi a Imola (+40, di 23 cui sintomatici), 3.266 a Ferrara (+70, di cui 12 sintomatici), 3.911 a Ravenna (+133, di cui 90 sintomatici), 2.800 a Forlì (+45, di cui 39 sintomatici), 2.141 a Cesena (+67, di cui 43 sintomatici) e 5.489 a Rimini (+67, di cui 46 sintomatici).