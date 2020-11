Emergenza Covid, il sindaco di Ottone chiude gli accessi al paese

Ottone chiude i battenti per proteggersi. Lo fa piazzando jersey di cemento nelle strade di accesso al paese, lasciandone libera una soltanto, sulla quale sono installate telecamere di monitoraggio in entrata e in uscita. “Così controlliamo che non arrivino persone dalle zone rosse”, spiega preoccupato il sindaco di Ottone Federico Beccia. “Il nostro è un paese che conta un’altissima percentuale di anziani e proprio come in primavera non possiamo permetterci errori o sottovalutazioni dei rischi”.

IL SERVIZIO COMPLETO SU LIBERTÀ IN EDICOLA