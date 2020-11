Aumentano i trasporti di pazienti, Croce Bianca potenzia la rete

I contagi aumentano così come i ricoveri dovuti al Coronavirus. Allo stesso modo la Pubblica Assistenza Croce Bianca di Piacenza ha dovuto potenziare i trasporti ordinari di pazienti Covid. La rete conta 13 sedi sul territorio e 1.600 volontari. “L’impegno nostro è ancora molto alto – spiega Paolo Rebecchi del Direttivo Nazionale di Anpas – soprattutto si stima che il periodo da affrontare sia più lungo. Questa infatti sarebbe solo la fase iniziale della seconda ondata. In caso di situazioni complesse dobbiamo essere in grado di rispondere con la stessa tenacia con cui abbiamo affrontato l’emergenza di marzo”.

