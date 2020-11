Covid, ieri record di contagi: 234. Da inizio settimana sono 942

Sono stati 234 i contagi da Covid registrati ieri, sabato 7 novembre, a Piacenza. Si tratta di un triste record: mai nella nostra provincia erano stati trovati cosi tanti casi in un solo giorno. Meno della metà dei nuovi positivi, ossia 111, risultano sintomatici, cioè con effetti della malattia.

Nel nostro territorio, purtroppo, crescono i ricoveri in Terapia intensiva: i pazienti nel reparto sono dieci, due in più rispetto a venerdì. A livello locale non ci sono nuovi decessi dovuti al Covid.

In Emilia-Romagna si sono registrati 1.859 casi di positività in più rispetto a venerdì. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è oggi del 9,9%.

Nel Piacentino questa settimana da lunedì 2 a sabato 7 novembre si sono registrati complessivamente 942 nuovi casi di contagio.

© Copyright 2020 Editoriale Libertà