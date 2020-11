Tamponi per la ricerca del Covid: code e boom di richieste ai laboratori privati

Aumentano le richieste da parte dei cittadini di effettuare i tamponi per la ricerca del Covid-19. Nonostante l’Ausl di Piacenza riesca ad effettuarne migliaia ogni giorno, non è comunque in grado di rispondere a tutte le esigenze del territorio, alla luce anche dell’aumento di contagi che si sta registrando nella nostra provincia. Un parte importante la rivestono anche i laboratori accreditati a cui, ogni giorno, si rivolgono centinaia di cittadini, per sottoporsi all’esame. Sono sempre più numerose anche le aziende piacentine che richiedono questo servizio per i propri dipendenti.

