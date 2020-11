“Contro tutti i muri”: anche Piacenza celebra il giorno della libertà

Il Covid non ferma il ricordo: anche quest’anno, infatti, ha celebrato “il giorno della libertà” con una commemorazione in formato ridotto che si è svolta in piazzetta Mercanti, alla presenza di istituzioni e rappresentanti delle forze dell’ordine. Una delle tante iniziative promosse dal Comune per ricordare e approfondire uno degli eventi storici più importanti del ventesimo secolo, l’abbattimento del muro di Berlino (9 novembre 1989), simbolo della divisione del mondo tra est e ovest.

