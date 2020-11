In giro nel coprifuoco e senza mascherina: sanzionate dieci persone

Dieci sanzioni a persone senza mascherina e in giro in orario di coprifuoco senza valida motivazione, sono state elevate dalla Guardia di Finanza nelle ultime settimane, durante le quali sono stati controllati 620 individui e 125 esercizi commerciali.

Le Fiamme gialle stanno intensificando i controlli sul rispetto delle misure di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e nell’ultimo mese oltre 200 uomini del Comando di Piacenza hanno effettuato più di 700 controlli su tutto il territorio provinciale (120 solo nell’ultimo weekend). Gli accertamenti si sono concentrati maggiormente nelle aree più sensibili e fisiologicamente predisposte al formarsi di assembramenti.

Nel corso servizi di pattugliamento, i militari della Guardia di Finanza hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza una persona in sella alla sua moto con un tasso alcolemico di 1,86 gr/l. La moto è stata sottoposta a sequestro amministrativo in quanto senza assicurazione.