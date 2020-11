Zucchero a Castellarquato in gita domenicale: “Persona semplice e affabile”

Sono stati necessari diversi sguardi prima di averne certezza, dopodiché la frase fatidica: “Ma tu sei Zucchero?”. Cristina Lertua, operatrice sociosanitaria di un certo diurno della Valtidone, nel corso della sua gita domenicale a Castellarquato si è regalata un incontro vip niente male con una delle star mondiali della musica leggera.

“Persona splendida e disponibile – ha spiegato Cristina –: si è intrattenuto per chiacchierare e non sembrava affatto di avere di fronte una star della sua caratura. Mi ha colpito per il suo carisma che sono riuscita a cogliere durante quei minuti in cui mi ha spiegato che ama particolarmente il borgo di Castellarquato. E’ stata una bella emozione e apprezzerò ancor di più la sua musica in futuro”.