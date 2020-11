Covid, in Terapia intensiva cinque pazienti intubati. Vaccini antinfluenzali finiti, Baldino: “In arrivo nuove dosi”

Nella settimana dall’1 all’8 novembre nel Piacentino si sono registrati complessivamente 1.011 nuovi casi di positività al Covid, il 14% in più della settimana precedente mentre in Emilia Romagna l’incremento è stato del 27%: Sono 157 i pazienti malati di Covid ricoverati a Piacenza. “Questo numero mette un po’ sotto pressione l’ospedale ma è gestibile e ci consente di non andare ad intaccare le altre attività” ha specificato il direttore generale dell’Azienda sanitaria Luca Baldino.

POLMONITI E TERAPIA INTENSIVA – L’incremento dei ricoverati con polmonite Covid è lento, al momento sono 14 i casi. In Terapia intensiva sono ricoverati complessivamente 13 pazienti, sette sono in Terapia intensiva (cinque sono intubati) e sei sono in Terapia intensiva respiratoria Utir. La disponibilità di posti in Terapia intensiva nel Piacentino è di 55 posti.

IL COMMENTO DEL DIRETTORE GENERALE AUSL – “In generale ci troviamo in una situazione di contagi crescenti, la curva però a Piacenza si sta appiattendo ma è presto per trarre conclusioni, se si continua così vuol dire che le misure restrittive stanno producendo i loro effetti ma bisogna aspettare alcune settimane per confermarlo. La situazione di Piacenza non è tranquilla ma il livello di pressione non sta mettendo in eccessiva difficoltà la rete territoriale e ospedaliera. Le cose che si vedono in altre zone d’Italia con ambulanze in fila e ritardi nell’esecuzione dei tamponi, qui non stanno succedendo”.

CONTACT TRACING – Le segnalazioni sui ritardi nell’esecuzione dei tamponi e sull’arrivo dei referti continuano ad arrivare anche alla nostra redazione, l’Azienda sanitaria conferma che ci sono state difficoltà ma la situazione sta rientrando nella normalità. “Stiamo recuperando l’arretrato. Sessanta persone formate di recente sono entrate in servizio al dipartimento di Igiene Pubblica e ne abbiamo già richieste altre 10” ha dichiarato il dg Baldino.

TAMPONI RAPIDI – La Regione Emilia Romagna ha annunciato l’arrivo dei tamponi rapidi che a breve dovrebbero approdare anche a Piacenza e in queste ore è in corso l’incontro per definire le modalità di utilizzo.

VACCINI ANTINFLUENZALI – Sul fronte dei vaccini antinfluenzali a Piacenza sono finiti e dunque non è possibile prenotare il posto agli ambulatori di Piacenza Expo. “Nel giro di pochi giorni dovrebbero arrivare le altre dosi *- ha fatto sapere Baldino – . In generale è un segnale positivo perché vuol dire che campagna vaccinale è stata seguita dai cittadini”.

COVID A PIACENZA – I DATI DELL’AUSL