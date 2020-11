Aziende Covid free: ecco le regole da seguire per proteggere i dipendenti

Il Covid non si ferma di fronte a nulla, neppure negli ambienti di lavoro, dove, al contrario, la permanenza per diverse ore negli stessi luoghi e la presenza contemporanea di più persone, può rappresentare un rischio in più di contagio tra i dipendenti. I protocolli parlano chiaro: mascherine da indossare sempre, distanziamento sociale, segnaletica con le indicazioni necessarie. Sono solo alcuni dei provvedimenti che le aziende devono assumere per ridurre la diffusione del virus. “Le mascherine da indossare devono essere munite di apposito certificato – spiega Sara Zanardi, Direttore Servizi Tecnici di Asia, Ambiente-Sicurezza-Salute – i protocolli di sicurezza prevedono l’utilizzo di mascherine chirurgiche e FFp2. Importante è contingentare le presenze negli spazi comuni. Può risultare utile anche affidarsi a test sierologici periodici per individuare precocemente eventuali positività ed arginare la diffusione”.

