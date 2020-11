Donatori defunti, domenica 15 la commemorazione provinciale a San Nicolò

Si terrà domenica 15 novembre alle 10 nella chiesa parrocchiale di San Nicolò la commemorazione provinciale dei donatori di sangue defunti. La cerimonia si svolgerà nel rispetto delle regole di distanziamento sociale e non si potranno portare all’altare i labari delle sezioni;, verrà esposto solamente quello della Provinciale, mentre i delegati delle Avis Consorelle potranno indossare un segno distintivo che li contraddistingua come Avisino. Saranno presenti Raffaele Veneziani, sindaco di Rottofreno e Filippo Zangrandi, Primo Cittadino di Calendasco.

Il ritrovo è previsto per le 9.45 sul piazzale della chiesa, e dopo i saluti ci sarà l’ingresso in chiesa, facendo attenzione ad evitare ammassamenti. A causa delle restrizioni sanitarie quest’anno non ci saranno né il corteo presso il monumento Avis nel cimitero, né l’appuntamento conviviale in sede.