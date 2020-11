I giovani di Confagricoltura donano 2.500 euro all’hospice

I giovani di Confagricoltura (Anga) Piacenza hanno donato 2500 euro agli Amici dell’hospice di Borgonovo. Lo hanno fatto in memoria di Laura Ghelfi, giovane mamma di Piozzano scomparsa oltre due anni fa. La somma è servita per acquistare un un letto attrezzato per le esigenze di altre persone che, come la giovane mamma, avranno bisogno delle cure della struttura protetta di Borgonovo. I promotori dell’iniziativa hanno posto anche una targa a ricordo di del sorriso dolce di Laura.

