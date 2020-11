Piacenza verso il Natale: al via l’allestimento delle prime luminarie

Quello di quest’anno, per forza di cose, sarà un Natale particolare. Baci, abbracci, il consueto pranzo della Vigilia e le visite ai parenti difficilmente saranno attuabili: la pandemia, infatti, corre veloce e la guardia (per scongiurare il più possibile il rischio di diffusione del contagio) dovrà rimanere molto alta soprattutto durante il periodo delle festività.

Anche per dare un messaggio di speranza ai cittadini, il Comune sta allestendo proprio in questi giorni le prime luminarie in centro storico. Luci che, da sempre, accompagnano i piacentini durante gli acquisti, gli incontri e le passeggiate nel cuore della città e che in questo 2020 così strano, tra mascherine e gel disinfettante, non mancheranno certo di rincuorare con il loro chiarore le persone.