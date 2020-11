Scuole: 104 casi di contagio in una settimana, 420 in quarantena

Nella settimana dal 2 all’8 novembre sono stati 104 i nuovi casi di Covid nelle scuole piacentine, 98 riguardano gli studenti e sei i docenti. Complessivamente 420 persone sono state messe in quarantena. I casi in cui è stata documentata un’effettiva trasmissione in classe sono stati 7.

All’8 novembre i contagi registrati nelle scuole piacentine dalla riapertura risultavano 324 e 1.608 persone sono state messe in quarantena. I casi in cui è stata documentata un’effettiva trasmissione in classe sono stati 29.

Da venerdì 6 novembre le lezioni delle scuole superiori si svolgono interamente a distanza.