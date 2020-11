Parco di Montecucco al buio: “Dalle 17 non si vede nulla, servono lampioni”

Alcuni sostengono di aver “smarrito” per qualche minuto il proprio cane, inghiottito dall’oscurità che (a partire dalle 17.00) regna pressoché incontrastata. Dal buio si levano delle voci: “Perché non mettono qualche lampione? Così non si vede nulla”.

Sono prevalentemente runner e proprietari di cani a chiedere che anche il parco di Montecucco, polmone verde cittadino situato nel quartiere Besurica, venga dotato di qualche lampione. “Almeno all’ingresso o nel vialetto principale – spiegano -. Non fosse che per il vicino campo da calcio, nel quale sono presenti alcune luci, qui sarebbe come stare in aperta campagna”.

Proseguendo lungo il sentiero principale, dopo circa dieci minuti di camminata, si giunge all’area di sgambamento cani, ampia e recintata. Purtroppo anche scarsamente illuminata: “Circa una settimana fa – ci racconta un uomo che vive nelle vicinanze – una donna è rimasta ferita dopo che due cani, nel giocare, l’hanno urtata e fatta cadere a terra. Purtroppo non si riuscivano a vedere, c’era troppo buio. E’ arrivata anche l’ambulanza. Qui, qualche lume in più, servirebbe eccome”.

Non tutti, però, sono d’accordo: alcuni residenti della zona, infatti, sostengono che eventuali lampioni potrebbero disturbare la fauna che dimora nel parco.