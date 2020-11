Castello: “Pulire, il guano dei piccioni”. Rischio multe fino a 500 euro

113

Multe da 25 a 500 euro a Castel San Giovanni per chi non ripulisce le proprie aree dal guano dei piccioni. Il giro di vite lo ha deciso l’amministrazione comunale tramite un avviso che ricorda ai castellani l’esistenza di un obbligo “per proprietari, conduttori o amministratori di edifici pubblici e privati ad effettuare la pulizia degli spazi comuni prospicienti come cortili, marciapiedi e sottoportici, asportando il guano e provvedendo all’effettuazione di disinfestazioni”.